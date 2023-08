Schulanfang in Westsachsen: Wenn die Post die Zuckertüten bringt

Der Schulanfang gehört zu den wichtigsten Stationen im Leben eines Kindes. Westsachsens Lehrer und Veranstalter haben sich einiges einfallen lassen, um Abc-Schützen den Schuleintritt zu versüßen.

Schulleiterin Antje Schumann wirkt einigermaßen genervt, als mitten in der Feier ihr Handy klingelt. Offenbar die zweite Panne an diesem Tag, der für die Sechs- und Siebenjährigen aus Remse doch etwas ganz Besonderes werden sollte. Schon die Mini-Zuckertüten, die an der Birke hängen, waren enttäuschend. Nun schrillt auch noch dieses Telefon....