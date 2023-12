Schulbus-Unfall in Kirchberg: Kleinbus mit sieben Schülern kracht in Unterstand

Vier Kinder und der Fahrer wurden bei dem Unfall am Mittwochnachmittag verletzt. Die Polizei hat den Kleinbus zur technischen Untersuchung sichergestellt.

Bei einem Unfall mit einem Schulbus in Kirchberg sind am Mittwoch vier Kinder und der Busfahrer verletzt worden. Im Kleinbus saßen sieben Kinder, die nach dem Unterricht in der Sperlingsbergschule nach Hause wollten.