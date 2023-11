Schwerer Unfall auf der Leipziger Straße in Zwickau: Laster kollidiert mit Krad

Die wichtige Verbindung in der Nordvorstadt musste in beide Richtungen gesperrt waren. Ein 18-jähriger Mann erlitt schwere Verletzungen. Was bisher bekannt ist.

Im Berufsverkehr hat sich am Donnerstagfrüh eine Vollsperrung der Leipziger Straße in Zwickau erforderlich gemacht. In beide Richtungen mussten Autofahrer auf Alternativrouten ausweichen. Der Grund: Gegen 7.30 Uhr gab es an der Kreuzung von Leipziger Straße und Dorotheenstraße einen Unfall. Dabei stieß ein Laster mit einem Kradfahrer... Im Berufsverkehr hat sich am Donnerstagfrüh eine Vollsperrung der Leipziger Straße in Zwickau erforderlich gemacht. In beide Richtungen mussten Autofahrer auf Alternativrouten ausweichen. Der Grund: Gegen 7.30 Uhr gab es an der Kreuzung von Leipziger Straße und Dorotheenstraße einen Unfall. Dabei stieß ein Laster mit einem Kradfahrer...