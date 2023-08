Schwerer Unfall in Zwickau

Zu einem Unfall mit recht hohem Sachschaden ist es in Zwickau gekommen. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, befuhr am Dienstagnachmittag gegen 17.30 Uhr, ein BMW die Bundesstraße 93 in Zwickau. Der 21-jährige Autofahrer wollte von dort nach rechts auf die Thurmer Straße abbiegen. Bei witterungsbedingt schlechten Straßenverhältnissen...