Schwertkampf, Intrigen und Romantik: „Artus“-Musical kommt auf Zwickauer Freilichtbühne

„Na, das geht ja gut los“, dachte sich Artus-Darsteller Friedrich Rau, als er am Donnerstagmorgen auf der S-Bahn-Fahrt von Leipzig nach Zwickau in Regis-Breitingen raus aus dem Zug musste. Per Schienenersatzverkehr ging es in die Muldestadt zur ersten Probe nach den Theaterferien.