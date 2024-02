Sexshop in Zwickau macht dicht

Schwindet in Zwickau die Lust am Experimentieren beim Sex? Wohl kaum. Der Laden war durchaus beliebt. Was hinter der Schließung des beliebten Erotikshops steckt.

Jetzt steht der Laden leer. Einige Passanten dürften sich gefragt haben, was wohl in den Umzugskartons ist, die die Verkaufsflächen verlassen haben. Am Laden selbst oder an der Lust der Zwickauer an Sexspielzeugen kann es aber offenbar nicht liegen.