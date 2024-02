Simson S 51 in Zwickau entwendet

Im Zwickauer Ortsteil Marienthal kam es zu einem Diebstahl eines Kleinkraftrads. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Ein schwarz-graues Kleinkraftrad der Marke Simson S 51 ist in der Nacht von Montag auf Dienstag im Zwickauer Ortsteil Marienthal gestohlen worden. Wie die Polizei meldet, war das Fahrzeug in einem Hinterhof am Ulmenweg abgestellt. Der Wert der Simson wird mit 5000 Euro angegeben. Das Fahrzeug war mit einem Kettenschloss gesichert und trug das...