Sind aller guten Dinge drei? Warum Hartenstein noch ein Museum bekommen soll

Burg Stein, Paul-Fleming-Haus – und jetzt noch ein Heimatmuseum? Hartensteins Bürgermeister ist überzeugt, mit dem Projekt in Räumen einer ehemaligen Wollhandlung neue Zielgruppen anzusprechen.

Die Idee ist da. Nun braucht sie Raum, wo sie sich entfalten kann: Mit dem Vorstoß zum Aufbau eines Heimatmuseums hat Bürgermeister Martin Kunz (BWV) jetzt im Hartensteiner Stadtrat überrascht. Bereits in der Sitzung im Dezember soll der Mietvertrag für die als Museum ins Auge gefassten Räume in einem früheren Wollhandel an der...