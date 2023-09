Skelett in Zwickau entdeckt: Was ist über den Fundort bekannt?

Das „Eisenkönig“-Gelände war lange ein Gewerbestandort. Seit einem Firmenwegzug im Jahr 2001 hat sich dort aber kaum noch jemand aufgehalten. Blieb die Leiche deshalb bislang unentdeckt?

Lange Zeit hat sich kaum jemand für das frühere „Eisenkönig“-Gelände an der Saarstraße in Zwickau interessiert. Industriebrachen gibt es schließlich viele in der Stadt. Seit dem vergangenen Mittwoch, als ein Baggerfahrer dort im Zuge von Abrissarbeiten eine skelettierte Leiche fand, ist das anders. Wie kam die Person in den Kabelschacht...