Soll in Zwickau die Weihnachtsbeleuchtung künftig bis zum 2. Februar an bleiben?

Am Dienstag wird der Weihnachtsbaum vom Zwickauer Hauptmarkt wieder abgebaut. Damit endet in der Stadt an diesem Tag sozusagen die Weihnachtszeit. Eine Umfrage soll klären, ob die Zwickauer eine Verlängerung wünschen.

