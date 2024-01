Weihnachtsbeleuchtung bis Maria Lichtmess: Zwickauer stimmen für die Tradition

In Zwönitz ist es üblich, die Weihnachtsbeleuchtung bis zum 2. Februar strahlen zu lassen. Das könnte ab 2025 auch in Zwickau so sein. 92 Prozent stimmten in einer Umfrage dafür.

Die Zwickauer haben in einer Umfrage der „Freien Presse" für eine längere Beleuchtung des Weihnachtsschmucks in der Innenstadt gestimmt. 92 Prozent der Teilnehmer sprachen sich dafür aus, unter anderem den Weihnachtsbaum auf dem Hauptmarkt und ausgewählte beleuchtete Weihnachtsdekorationen bis zum 2. Februar, dem Tag von Maria Lichtmess,...