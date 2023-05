Spielabbruch beim FSV Zwickau: Neue Details zum Angriff auf einen Essener Spieler

Wenn sich Marvin Klotzkowsky im Treppenhaus des Stadiongebäudes befindet, dann bleibt sein Blick manchmal an ein paar alten Plakaten hängen. 1975 und 1976 klebten sie in der Stadt an allen Litfaßsäulen, um die Zwickauer Europapokalspiele gegen Athen, Florenz, Glasgow und Anderlecht anzukündigen. Klotzkowsky, 29, stammt aus Ennepetal (NRW) und war...