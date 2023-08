Starkregen: Feuerwehr im Landkreis Zwickau rückt zu 15 Einsätzen aus

Die starken Niederschläge, die sich am Donnerstagnachmittag über den Landkreis Zwickau ergossen, haben die Straßenentwässerung mancherorts überfordert. Auf einigen Straßen wurden Gullydeckel hochgerückt, sodass die Feuerwehr anrücken musste. Nach Angaben der Leitstelle wurden zehn Einsätze in Zwickau und fünf in Glauchau abgearbeitet. In...