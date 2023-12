Stars beim Zwickauer Weihnachtszirkus wollen hoch hinaus

Wenn sich ab 21. Dezember die Künstler des Weihnachtszirkus’ präsentieren, dann werden auch Kevin und Julia Gruss für atemlose Spannung hoch über den Köpfen des Publikums sorgen.

Die Lichter am kleinen Weihnachtsbaum leuchten bereits am Vormittag, auf dem Tisch brennt eine Adventskerze. Das Schäferhund-Mädchen döst auf den Treppen zum Bad, die Kaffeemaschine surrt. Willkommen im kleinen Reich von Kevin und Julia Gruss. Obwohl - so klein ist es nun auch wieder nicht. Zwischen 40 und 60 Quadratmeter misst der...