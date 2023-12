Studentenwerk bekommt Geld für die Modernisierung des Wohnheimes in Zwickau

9,9 Millionen Euro stehen ab dem kommenden Jahr zur Verfügung, um die Wohnräume in dem in den 1970er-Jahren errichteten Gebäude zu modernisieren.

Das Studentenwerk Chemnitz/Zwickau erhält 9,9 Millionen Euro für die Modernisierung des Wohnheims an der Inneren Schneeberger Straße in Zwickau. Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) hat dies angekündigt. Die beiden Gebäude, die in den 1970er-Jahren errichtet wurden, müssen dringend saniert werden. Dort sind hauptsächlich Studenten...