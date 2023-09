„Süßwaren Schauer“ wird zu „Gaumenfreuden“: Bekannter Laden in Zwickau hat neue Besitzerin

Eine Fachfrau für Feinkost haucht dem Geschäft in der Innenstadt neues Leben ein – mit Spezialitäten aus Italien, Belgien oder England. Doch einige besondere Leckereien gibt es dort nach wie vor.

Jedes Mal, wenn Jeanette Hell (61) am Laden von Steffen Schauer an der Inneren Plauenschen Straße vorbeiging, ist sie ins Träumen geraten. „So ein toller Laden, habe ich dann immer gedacht“, sagt sie. Jetzt wird ihr Traum Wirklichkeit. Ende September eröffnet sie dort, wo jahrelang „Süßwaren Schauer“ an den Schaufenstern stand, ihr...