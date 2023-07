Täter haben in Niederplanitz Verkehrsschilder beschmiert

Zwickau.

Bisher unbekannte Täter haben am Sonntag an der Stenner Straße in Zwickau-Niederplanitz zwei Verkehrsschilder mit schwarzer Farbe beschmiert. Die Schilder befanden sich circa 250 Meter vor dem örtlichen Bahnübergang. Die Täter hinterließen jeweils ein Hakenkreuz in der Größe von 26 mal 26 Zentimetern, wobei eins der beiden bereits mit roter Farbe übersprüht war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf knapp 500 Euro. Das sagte Ulrike Heinrich von der zuständigen Polizeidirektion Zwickau. Sie hofft, dass sich Zeugen melden, die Hinweise zu dieser Sachbeschädigung oder den Tätern geben können? Die Zeugen können sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0375 428 4480 melden. (jarn)