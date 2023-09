Taugt Zwickau zur Modestadt? Ein Fashion-Night-Selbsttest mit Herausforderungen

Zur Fashion Night haben sich Dutzende einheimische Unternehmen präsentiert. Wie man bei ihnen beraten wird, wollten wir herausfinden. Mit einem Model, das in keiner Weise den üblichen Maßen entspricht.

Natürlich ist es eine Werbeveranstaltung, diese Fashion Night, die jedes Jahr im September Zwickau in einen großen Laufsteg verwandelt. So ziemlich jedes Bekleidungsgeschäft, das etwas auf sich hält, beteiligt sich an einer der Modenschauen, die zeigen, was die Leute in der kommenden kalten Jahreszeit tragen sollten. Die Frage ist: Lohnt es...