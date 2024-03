Taxi nimmt BMW die Vorfahrt: 26.000 Euro Sachschaden in Zwickau

An der Ecke Luther-/Spiegelstraße kam es am Samstagmittag zu einem Unfall, bei dem drei Fahrzeuge beschädigt wurden.

Zwickau.

Am Samstagmittag hat sich in Zwickau an der Kreuzung Lutherstraße/Spiegelstraße ein Unfall ereignet, bei dem drei Autos beschädigt wurden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 26.000 Euro, informierte die Polizei. Unfallverursacher war laut Polizei ein Taxifahrer, der um 12.13 Uhr mit seinem Mercedes auf der Lutherstraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs war. Im Kreuzungsbereich missachtete er einen 40-Jährigen mit seinem BMW, der die Spiegelstraße in Richtung Kopernikusstraße unterwegs war und Vorfahrt hatte. In Folge der Kollision wurde der BMW gegen einen geparkten Kia geschleudert. Der BMW und der Kia waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei dem Unfall blieben alle Beteiligten unverletzt. (upa)