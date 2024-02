Tödliche Messerstiche in Zwickau – Nachbarn sind entsetzt

Im Ortsteil Auerbach ist in der Nacht zu Donnerstag ein Streit eskaliert. Ein Mann zückte ein Messer, verletzte seine Mutter schwer und tötete dann sich selbst. Was wissen Nachbarn über die Familie?

Zwickau. Zwölf Stunden nach den schrecklichen Ereignissen deutet in der Karl-Marx-Straße in Zwickau-Auerbach nichts mehr darauf hin, was in der vergangenen Nacht passiert ist. In den Vorgärten der Eigenheime blühen Krokusse und Schneeglöckchen, Autos parken in Einfahrten oder am Straßenrand. Streifenwagen sind hingegen nicht mehr zu sehen, auch kein Absperrband oder ähnliches.

Der Notruf ging um 2.17 Uhr ein

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag sah das noch anders aus, da parkten Polizeifahrzeuge und Rettungswagen in der beschaulichen früheren Bergarbeitersiedlung. Um 2.17 Uhr setzt eine 53-jährige Zwickauerin einen Notruf ab. Nur vier Minuten später treffen Polizisten in der Karl-Marx-Straße ein. In einem Einfamilienhaus bietet sich ihnen ein schreckliches Bild: Die Anruferin ist schwer verletzt, das Leben ihres stark blutenden 27-jährigen Sohnes hängt am seidenen Faden. Die Beamten beginnen sofort mit der Reanimation des jungen Mannes, doch sie können nichts mehr ausrichten. Er stirbt noch vor Ort. Seine Mutter wird in eine Klinik gebracht. So berichtet es Polizeisprecherin Christina Friedrich am Donnerstagmittag.