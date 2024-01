Tödlicher Unfall auf der Freitagstraße bei Zwickau: Amtsgericht verkündet Urteil

Die Hauptverhandlung ist auf großes Interesse gestoßen. Rund 30 Zuhörer verfolgten den Prozess gegen eine 56-jährige Frau. Sie wurde wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Was dabei aufgefallen ist.

Die Frau, die ihren Mann verloren hat, kämpft mit den Tränen. Die Frau, die dafür die Verantwortung trägt, vermeidet in den meisten Situationen einen direkten Blickkontakt zur Witwe. Sie treffen einander am Dienstagnachmittag im größten Saal des Amtsgerichtes in Zwickau. Dort geht es um einen folgenschweren Unfall, der sich in den...