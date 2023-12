Tödlicher Unfall auf der Reichenbacher Straße in Zwickau: 68-jährige Frau stirbt im Krankenhaus

Auf Bundesstraßen gab es zwei schwere Unfälle mit Fußgängern. Nachdem am Mittwochabend ein Nissan eine Frau auf der B 173 erfasst hat, folgte am Donnerstagfrüh eine Kollision auf der B 93. Was bisher bekannt ist.

Nach Einbruch der Dunkelheit und bei leichtem Schneefall hat sich am Mittwochabend auf der Reichenbacher Straße in Zwickau ein tragischer Unfall ereignet: Ein 63-jähriger Nissan-Fahrer erfasste eine Fußgängerin, die lebensgefährliche Verletzungen erlitt und später im Krankenhaus verstarb. Darüber hat die Polizei in der Nacht informiert.