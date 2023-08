Trabant- und Ostfahrzeugtreffen: Worauf sich die Besucher in Zwickau freuen dürfen

Zum 14. Mal veranstaltet der Trabant-Club Zwickau auf dem Flugplatzgelände an der Reichenbacher Straße ein nostalgisches Beisammensein für Fans des Kult-Autos aus der Muldestadt.

Zweitaktduft liegt bald wieder in der Luft. Der Trabant-Club Zwickau veranstaltet auf dem Flugplatzgelände an der Reichenbacher Straße vom 1. bis 3. September sein 14. Trabant- und Ostfahrzeugtreffen. Der Trabant kommt also nach Hause und trifft sich hier mit Wartburg, Lada und Co., deren Besitzern und Auto-Nostalgikern, um gemeinsam ein...