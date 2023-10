Traditionsreiches Zwickauer Unternehmen erhält Deutschen Buchhandlungspreis 2023

108 Buchhandlungen, darunter acht aus Sachsen, sind von der Staatsministerin für Kultur und Medien für besondere Leistungen ausgezeichnet worden. Einer der Preisträger kommt aus Zwickau.

Die Zwickauer Buchhandlung Marx ist mit dem Deutschen Buchhandlungspreis 2023 ausgezeichnet worden. Als eine von 108 Buchhandlungen, darunter acht aus Sachsen, erhielt das Traditionsunternehmen am 2. Oktober das begehrte Gütesiegel. Der Preis in der Kategorie „Hervorragende Buchhandlungen“ ist verbunden mit einer Prämie in Höhe von 7000...