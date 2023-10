Umschläge mit Sprengkraft: Bürgerinitiative Schneppendorf listet Argumente gegen Kiesabbau auf

Der jahrelange Kampf David gegen Goliath geht in die entscheidende Phase. Die Bürgerinitiative Pro Natur Schneppendorf hat Heidelberg Materials symbolisch den Fehdehandschuh hingeworfen.

Zwei Männer mit Umschlägen auf dem Weg ins Amt. Was auf Außenstehende wie eine ganz alltägliche Situation wirkte, war tatsächlich ein Moment von historischer Tragweite. Was Markus Hein und Sebastian John vom Vorstand der Bürgerinitiative Pro Natur Schneppendorf am Mittwochnachmittag bei sich trugen, barg Zündstoff in sich – vielleicht...