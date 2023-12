Weihnachtstraktor fährt am Sonntag durch Schneppendorf

Die Bürgerinitiative Schneppendorf „Pro Natur“, die gegen den geplanten Kiesabbau kämpft, will zum 3. Advent etwas Freude im Stadtteil verbreiten.

Zum dritten Mal kommt der Weihnachtstraktor in den Zwickauer Stadtteil Schneppendorf. Die Aktion wird organisiert von der Bürgerinitiative Schneppendorf „Pro Natur“, die sich gegen den geplanten Kiesabbau zur Wehr setzt. Los geht es am Sonntag, 16 Uhr im Unterdorf an der Grenze zu Crossen. Von dort fährt der geschmückte Traktor mit Kremser...