Umweltschutz oder Geschäftemacherei? Naturschützer kritisiert Waldpläne des Prinzen von Schönburg-Hartenstein

Ende 2023 haben Familie und Forstverwaltung von Schönburg-Hartenstein ihr Naturschutz-Projekt für vorgestellt. Ein Hartensteiner ist skeptisch - auch wenn der Naturschützer positive Ansätze erkennt.

„Wir geben den Wald der Natur zurück“ - lautet das Motto des 2023 in Hartenstein gegründeten Vereins zum Erhalt von Natur und Wald in Deutschland. Die Idee: Teile des Waldes werden stillgelegt, dafür aber sollen Spender und Sponsoren die Einnahmeausfälle kompensieren. So die Pläne der Familie von Schönburg-Hartenstein, die zu den großen...