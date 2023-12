Umzug ins Zwickauer Zentrum: Bürgerschule wird Gewerkschaftshaus

Die Tage der Arbeitnehmer-Vertreter im Gewerkschaftshaus an der Bahnhofstraße sind gezählt. 2024 wollen die ins Stadtzentrum von Zwickau umziehen. Was wird dann aus der Immobilie am Bahnhofsvorplatz?

Vom Bahnhof ins Stadtzentrum, aus angemieteten Büros ins eigene Haus: Die frühere Bürgerschule wird das neue Zwickauer Gewerkschaftshaus. Die Umzugspläne haben Vertreter der Gewerkschaften und der Stadt bestätigt. Vom Bahnhof ins Stadtzentrum, aus angemieteten Büros ins eigene Haus: Die frühere Bürgerschule wird das neue Zwickauer Gewerkschaftshaus. Die Umzugspläne haben Vertreter der Gewerkschaften und der Stadt bestätigt.