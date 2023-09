Unfall am Globus-Parkplatz in Zwickau: Dacia kollidiert mit Bus

In der Mittagszeit ist es zur Kollision gekommen. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde auch Unterstützung durch den Abschleppdienst benötigt.

Auf rund 10.000 Euro beziffert die Polizei den Sachschaden nach einem Unfall am Globus-Parkplatz in Zwickau. Ein 54-Jähriger verließ am Mittwoch gegen 13 Uhr mit seinem Dacia den Parkplatz des Einkaufcenters an der Äußeren Schneeberger Straße, um nach rechts auf die Bergmannstraße abzubiegen. Beim Abbiegen kam er laut Polizei zu weit in die...