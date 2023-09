Unfall im Stadtzentrum von Zwickau: Zwei Mädchen verletzt

Ein Auto hat die Jugendlichen erfasst. Eine 13-Jährige ist in die Klinik gekommen. Eine 15-Jährige musste ambulant versorgt werden.

Verletzungen haben zwei Mädchen am Montagnachmittag bei einem Unfall im Stadtzentrum von Zwickau erlitten. Ein 85-jähriger Mercedes-Fahrer war gegen 15 Uhr auf der Crimmitschauer Straße unterwegs. Der Rentner fuhr aus Richtung ehemaliger Zentralhaltestelle in Richtung Kolpingstraße. In Höhe der Moritzstraße kam es zum Unfall. Er erfasste...