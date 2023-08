Unfall in Baustelle: Stau auf der A 72 bei Zwickau

Am Sonntagvormittag stießen zwei Fahrzeuge in Höhe der Talbrücke über die Mulde zusammen. Weil der Abschleppdienst ran musste, staute es sich mehr als zwei Stunden lang.

Wilkau-Haßlau/Zwickau.

Nach einem Auffahrunfall am Sonntagvormittag auf der Autobahn 72 in Höhe Zwickau im Baustellenbereich war der Verkehr für längere Zeit behindert. Laut einem Polizeisprecher ging der Unfall mit einem Leichtverletzten relativ glimpflich aus, lediglich der Unfallort im Baustellenbereich in Höhe der Talbrücke über die Zwickauer Mulde machte den Helfern zu schaffen. Gegen 10.25 Uhr waren zwei Fahrzeuge auf der Fahrbahn in Richtung Hof zusammengestoßen, eines der beiden war nicht mehr fahrbereit. Der Verkehr staute sich auch zwei Stunden nach dem Zusammenstoß bis zur Abfahrt Zwickau-Ost, also etwa vier Kilometer lang. (kru)