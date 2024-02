Wilkau-Haßlau: Frau erleidet durch Unfall einen Schock

Bei einem Unfall auf der Autobahn 72 entstand Sachschaden von schätzungsweise 13.000 Euro.

Wilkau-Haßlau.

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 72 ist am Montagnachmittag eine Frau verletzt worden. Das sagte Karolin Hemp von der Polizeidirektion Zwickau. So war es zu dem Unfall gekommen: Die 20-Jährige war mit ihrem Ford auf der A 72 in Fahrtrichtung Hof unterwegs. Auf der Autobahnbrücke bei Wilkau-Haßlau musste ein 67-Jähriger seinen Pkw verkehrsbedingt bremsen. Das bemerkte die junge Frau zu spät und fuhr auf den Mercedes des Mannes auf. Sie erlitt einen Schock und musste ambulant behandelt werden. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde vom Unfallort abgeschleppt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wurde auf insgesamt rund 13.000 Euro geschätzt. (jarn)