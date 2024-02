Werdau: Gaspedal mit Bremse verwechselt

Bei dem Unfall entstand hoher Sachschaden. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt.

Werdau.

Nachdem sie Bremse und Gas verwechselt hatte, fuhr eine Frau mit voller Wucht gegen eine Hauswand. Darüber informierte Karolin Hemp von der Polizeidirektion Zwickau am Freitag. Passiert war der Unfall bereits am Donnerstagvormittag. Eine 78-Jährige wollte mit ihrem Pkw Lexus vor einer Arztpraxis an der Turnhallenstraße einparken. Sie rollte zunächst langsam rückwärts in die Parklücke. Nach eigenen Angaben verwechselte sie dann die Bremse mit dem Gaspedal und fuhr daraufhin an die Hauswand hinter ihr. Ihr Fahrzeug war danach nicht mehr fahrbereit und musste vom Unfallort abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Die Frau blieb bei dem Unfall unverletzt. (jarn)