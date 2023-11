Unfall nahe Kirchberg: Ein Schwerverletzter und hoher Sachschaden

Der 73-jährige Fahrer eines Kleinbusses musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die S 282 war mehrere Stunden voll gesperrt.

Ein Schwerverletzter und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls in Kirchberg. Wie die Polizei mitteilt, war ein 53-jähriger Audi-Fahrer am Montag auf der S 282 in Richtung Kirchberg unterwegs. An der Einmündung nach Saupersdorf bog er nach links ab, stieß mit einem Kleinbus zusammen, dessen 73-jähriger Fahrer die S 282 in der...