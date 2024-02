Unglück von 1960 in Zwickau: Gedenken an die 123 Opfer

Jedes Jahr am 22. Februar wird mit einer Kranzniederlegung am Gedenkstein auf dem Zwickauer Hauptfriedhof an das Grubenunglück im damaligen Karl-Marx-Schacht erinnert.

An die Opfer des Grubenunglücks auf dem Zwickauer Karl-Marx-Schacht im Jahr 1960 ist am Donnerstag wieder auf dem Hauptfriedhof gedacht worden. Am Gedenkstein, auf dem die Namen der ums Leben gekommenen Kumpel vermerkt sind, wurden Blumen und Kränze niedergelegt. Seit 1990 wird jährlich am 22. Februar der Toten gedacht.