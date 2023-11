Unter Alkohol am Steuer Unfall in Oberplanitz verursacht: Polizei zieht Sünder aus dem Verkehr

Für zwei Fahrer beginnt die neue Woche ohne Führerschein. Sie müssen sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Ein Lkw-Fahrer hat am Samstagvormittag in Zwickau-Oberplanitz unter Alkoholeinfluss einen Unfall verursacht. An einer Tankstelle an der Lengenfelder Straße überfuhr er mehrere Randsteine und stieß gegen einen Container. Beim Atemalkoholvortest des 54-jährigen weißrussischen Fahrers wurde ein Wert von 1,2 Promille festgestellt. Noch mehr...