Unter neuer Flagge: Kirchberger Links-Fraktion firmiert jetzt unter „Bündnis Sahra Wagenknecht“

Erneut sind Kommunalpolitiker im Landkreis von der Partei „Die Linke“ ins neu gegründete „Bündnis Sahra Wagenknecht“ gewechselt. Für die neue Partei wollen sie auch zur Kommunalwahl im Juni antreten.

Der Exodus von Kommunalpolitikern aus der Partei „Die Linke“ hält an: Nach Werdau, Zwickau oder Wilkau-Haßlau hat es jetzt Kirchberg getroffen. In der jüngsten Sitzung des Stadtrates erklärten Frank Schmidt und Kerstin Rommerskirch ihren Austritt aus der Linken-Fraktion. Zugleich kündigten beide Kommunalpolitiker an, künftig für das...