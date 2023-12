Uralte Modellbahn zum Weihnachtsmarkt in Hirschfeld zu bestaunen

Während die Vereine des Ortes draußen mit Leckereien locken, setzt Karl-Jürgen Riedel eine Rarität in Gang. Wer das sehen will, hat nur einen Tag Zeit.

Endlich reicht der Platz einmal: Karl-Jürgen Riedel aus Zwickau bekommt am Freitag die Gelegenheit, seine Modellbahnen in den Spurweiten I und 0 vorzustellen. Die zum Teil mehr als 100 Jahre alten Züge baut der Zwickauer im Saal des „Weißen Hirschen“ in Hirschfeld auf. „Für die D-Züge braucht man einen Radius von 2,50 Metern. Auf der...