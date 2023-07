Urlaubsgeld: Nicht alle Beschäftigten im Landkreis Zwickau können sich darüber freuen

Endlich Urlaub! Egal ob es die Leute in der schönsten Zeit des Jahres in den noch sonnigeren Süden oder in den kühleren Norden zieht: Alle sind froh, wenn es für die Reise einen Zuschuss von der eigenen Arbeitsstelle gibt. Doch längst nicht jedes Unternehmen zahlt Urlaubsgeld. Das zeigt nicht nur eine Umfrage der "Freien Presse" unter Firmen...