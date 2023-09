Von der Geheimpolizei gejagt: Wie eine chilenische Familie nach dem Putsch 1973 Exil in Zwickau fand

Ältere Neuplanitzer erinnern sich noch an das spanische Stimmengewirr im Neubaublock an der Ernst-Grube-Straße. Von den vor 50 Jahren in die DDR gekommenen Exil-Chilenen ist heute nur noch einer übrig.

Wenn vom 11. September die Rede ist, fallen den meisten sofort die Terroranschläge auf das World Trade Center in den USA 2001 ein. Für Carlos Roberto Baeza Valdés hat das Datum eine andere Bedeutung. An jenem Tag im Jahr 1973 putschte in Chile das Militär gegen die Regierung Allende. Tausende mussten fliehen. Carlos‘ Familie fand Exil in der... Wenn vom 11. September die Rede ist, fallen den meisten sofort die Terroranschläge auf das World Trade Center in den USA 2001 ein. Für Carlos Roberto Baeza Valdés hat das Datum eine andere Bedeutung. An jenem Tag im Jahr 1973 putschte in Chile das Militär gegen die Regierung Allende. Tausende mussten fliehen. Carlos‘ Familie fand Exil in der...