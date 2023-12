Von Spanien bis Hawaii: Weihnachtskonzert als musikalische Weltreise im Zwickauer Gewandhaus

Nach der Arbeit mal runterkommen, abschalten im Stress der vorweihnachtlichen Erledigungen. Unsere Empfehlung, um mit Musik dem Alltag zu entfliehen.

Wie klingt Weihnachten in England, Spanien, Schweden, auf Hawaii, in Österreich und natürlich auch in Deutschland? Zu einer musikalischen Weltreise mit weihnachtlicher Musik und Liedern zum Mitsingen lädt das Theater Plauen-Zwickau für den 14. Dezember, 19.30 Uhr, und den 19. Dezember, 18 Uhr, ins Gewandhaus ein. Unter dem Motto „So klingt...