Wagenknecht-Partei will in den Zwickauer Kreistag – Reicht die Zeit?

Die Kreistagswahl hat von allen Wahlen wahrscheinlich die kompliziertesten Regeln, um daran teilnehmen zu können. Trotz drängender Zeit wirkt das Zwickauer Wagenknecht-Lager ganz entspannt. Zurecht?

Die Ansprüche an sich selbst im Superwahljahr 2024 ähneln den aktuellen Umfragewerten: Sie sind hoch. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in Zwickau will zu allen Wahlen in diesem Jahr antreten, das macht die neue Partei auf ihren Seiten in sozialen Netzwerken deutlich. Die Teilnahme an der Europawahl hatte Frontfrau Sabine Zimmermann ohnehin...