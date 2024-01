Warnstreik im Nahverkehr: Darauf müssen sich Fahrgäste am Freitag in Zwickau einstellen

Wer auf Bus oder Straßenbahn angewiesen ist, hat am Freitag ein Problem: Auch in Zwickau wird der Nahverkehr bestreikt. Wie die Städtischen Verkehrsbetriebe und der Regionalverkehr Westsachsen reagieren.

Wer für den Weg zur Arbeit oder in die Schule auf die Städtischen Verkehrsbetriebe Zwickau (SVZ) angewiesen ist, muss sich am Freitag auf erhebliche Einschränkungen einstellen oder von vornherein nach einer Alternative umsehen: Zwickau gehört zu den Städten in Sachsen, in denen die Gewerkschaft Verdi die kommunalen Nahverkehrsbetriebe...