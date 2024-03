Warnstreiks machen ums Zwickauer „Astoria“ einen Bogen

Filme laufen am Wochenende wie geplant, sagt der Kinoleiter.

Im Filmpalast „Astoria“ laufen an diesem Wochenende alle Filme wie geplant. „Bei uns ist alles im grünen Bereich, keine Streiks“, sagte Kinoleiter Mike Riemenschneider am Samstag. Die angekündigten Warnstreiks beschränken sich auf andere Häuser in der Region. Wer sich auf „Dune: Part Two“ oder auch „Bob Marley: One Love“ am...