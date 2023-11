Warum die Mauterhöhung den Menschen in Mosel noch mehr schlaflose Nächte beschert

Schon jetzt leiden viele Leute entlang der Altenburger Straße unter Verkehrslärm. Ihre Bitten an die Stadt um Abhilfe waren bislang erfolglos. Ganz im Gegensatz zu Oberrothenbach.

Warum ist in Mosel nicht machbar, was in Oberrothenbach geklappt hat? Diese Frage stellt sich Helga Reh Nacht für Nacht. Denn Nacht für Nacht liegt sie wach, wenn in unmittelbarer Nähe die Lkw über die Altenburger Straße scheppern. „Besonders wenn sie keine Ladung haben, kracht und knallt es, wenn sie über die Deckel fahren“, sagt sie....