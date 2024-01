Warum für Zwickauer Landwirte das Maß voll ist

Nichts geht mehr, heißt es am Montag, wenn Bauern ihren Protest auf die Straßen verlegen. Sie blockieren Autobahnauffahrten und Kreuzungen in Zwickau, mache auch am Dienstag.

Es soll kalt werden am Montag. Der Landwirt Marc Schlesiger und seine Kollegen werden sich warm anziehen müssen, wenn sie ab 5 Uhr mit ihren Traktoren die Zwickauer Innenstadtkreuzungen und Autobahnauffahrten lahmlegen. Doch warm anziehen sollen sich vor allem die, denen ihr Protest gilt. Den Auslöser bilden die Sparpläne der Ampelregierung in... Es soll kalt werden am Montag. Der Landwirt Marc Schlesiger und seine Kollegen werden sich warm anziehen müssen, wenn sie ab 5 Uhr mit ihren Traktoren die Zwickauer Innenstadtkreuzungen und Autobahnauffahrten lahmlegen. Doch warm anziehen sollen sich vor allem die, denen ihr Protest gilt. Den Auslöser bilden die Sparpläne der Ampelregierung in...