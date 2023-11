Was für ein Gewimmel: Zwickauer finden sich in Wimmelbuch wieder

Einmal selbst in einem Buch zu erscheinen, dieser Wunsch ging für rund 300 Bewerber in Erfüllung. Am Samstag nahmen sie im Zwickauer Horchmuseum ihr Wimmelbuch in Empfang – samt Gruppenfoto.

Von weitem könnte man einen Star-Autor vermuten, der emsig seine Bücher signiert. Der Autor aber hält sich im Hintergrund und freut sich lächelnd über das Interesse an seinem Werk. Doch der Reihe nach. Jürgen Schanz ist viel mehr Zeichner als Autor. Und als solcher fertigt er Wimmelbücher. Wer sich in einem Wimmelbuch wiederfinden möchte,...