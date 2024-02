Was hinter neuen Symboltafeln auf Zwickauer Spielplätzen steckt

Auf zwei Spielplätzen sind sie schon aufgetaucht. Ein dritter soll noch eine bekommen: eine Kommunikationstafel aus einem Autismusverlag. Kommen Zwickauer Kinder so schlecht miteinander klar?

Verwirrt blickt ein kleiner Junge auf die bunte Tafel am Spielplatz „Spiegelstraße“. „Mama, was ist das?“, fragt er. Seine Mutter zuckt mit den Schultern. Kleine Bilder auf der Tafel zeigen zum Beispiel ein Pflaster, einen Ball, Sandspielzeug, eine Figur beim Rutschen oder Trinken. Darüber steht, was dargestellt ist. Was Verwirrung und...