Weihnachtsmarkt in Zwickau 2023: Parken, Öffnungszeiten und Bergparade

Der Zwickauer Weihnachtsmarkt wurde mehrfach zu einer der schönsten Weihnachtsmärke Deutschlands gekürt. Hier gibt es Antworten auf alle wichtigen Fragen.

Wann findet der Weihnachtsmarkt 2023 in Zwickau statt?

Zwickau. Der Zwickauer Weihnachtsmarkt 2023 findet vom 28. November bis 22. Dezember statt​​. Er hat täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

Wo wird der Weihnachtsmarkt 2023 in Zwickau abgehalten?

Der Weihnachtsmarkt in Zwickau wird sich über die gesamte Altstadt erstrecken. Vom Hauptmarkt am Robert-Schumann-Denkmal aus findet er über die Münzstraße und Keplerstraße und dem Dom St. Marien Zwickau samt Domhof bis zum Kornmarkt hin statt.

Was kann man auf dem Zwickauer Weihnachtsmarkt 2023 erwarten?

Besucher können über 140 ausgewählte Händler erwarten, die eine Vielzahl von Handwerkskunst aus dem Erzgebirge und dem Vogtland, weihnachtlichen Speisen und Getränke sowie Adventsschmuck anbieten​​. Auf dem Hauptmarkt wird wie jedes Jahr die Pyramide stehen. Die Hutznstub bietet weihnachtlichen Flair und Speisen auf dem Kornmarkt. Im östlichen Teil des Hauptmarkts sorgen märchenhafte Hütten für bezaubernde Stimmung für Kinder und Erwachsene. Ein tägliches Programm wird auf der Bühne auf dem Domhof geboten. Täglich um 16:30 Uhr können Kinder dort den Weihnachtsmann treffen.

Welche Parkhäuser gibt es in der Innenstadt von Zwickau?

Die Stadt Zwickau empfiehlt außerhalb des Stadtzentrums zu parken. Besonders gilt das am Abend und am Wochenende.

Parkplatz in Eckersbach, um mit der Straßenbahn Linie 3 oder 14 von der Haltestelle "Zwickau, Westsächsische Hochschule" aus in die Innenstadt zu fahren: Kosmonautenstraße 18, 08066 Zwickau

DPFA Parkplatz, um mit der Straßenbahn Linie 3 von der Haltestelle "Zwickau, Eckersbach Mitte" aus in die Innenstadt zu fahren: Stauffenbergstraße 9, 08066 Zwickau

Netto Parkplatz, um mit der Straßenbahn Linie 3 von der Haltestelle "Talstraße" aus in die Innenstadt zu fahren: Scheffelstraße 5, 08066 Zwickau

Parkplatz Stadthalle, um mit der Straßenbahn Linie 3 von der Haltestelle "Zwickau, Stadthalle" aus in die Innenstadt zu fahren: Bergmannsstraße 1, 08056 Zwickau

Parkplatz Saturn Zwickau, um mit der Straßenbahn Linie 3 von der Haltestelle "Zwickau, Stadthalle" aus in die Innenstadt zu fahren: Äußere Schneeberger Str. 95, 08056 Zwickau

Parkplatz Globus und Porta, um mit der Straßenbahn Linie 3 von der Haltestelle "Zwickau, Glück-Auf-Center" aus in die Innenstadt zu fahren: Äußere Schneeberger Str. 100, 08056 Zwickau

Wann findet 2023 die Bergparade in Zwickau statt?

Die Bergparade in Zwickau findet 2023 am 16. Dezember um 14 Uhr statt. Sie startet am Glück-Auf-Center und läuft durch die Innenstadt zum Platz der Deutschen Einheit.

