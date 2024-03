Weiterer Zigarettenautomat in Zwickau gesprengt

In der Nacht zu Donnerstag war an der Makarenkostraße ein Zigarettenautomat zerstört worden. Der nächste folgte an der Katharinenstraße.

Zwickau. Erneut haben Unbekannte in Zwickau einen Zigarettenautomaten gesprengt. Erst zwischen Mittwochabend und Donnerstagfrüh hatte ein Automat an der Makarenkostraße im Stadtteil Eckersbach dran glauben müssen.

In der Nacht zu Freitag stießen Beamte im Rahmen eines Einsatzes kurz nach Mitternacht an der Katharinenstraße in der Innenstadt auf einen weiteren zerstörten Automaten. In beiden Fällen hinterließen die Täter ein Bild der Verwüstung. Von den Tatorten ließen die Unbekannten nach Polizeiangaben sowohl Zigaretten als auch Bargeld mitgehen. Der Sachschaden beträgt insgesamt etwa 10.000 Euro. Der Wert der Beute wurde noch nicht beziffert. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei entgegen unter Telefon 0375/4284480. (em)